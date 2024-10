Send Help: Rachel McAdams nel nuovo horror di Sam Raimi? (Di domenica 6 ottobre 2024) Rachel McAdams potrebbe recitare nel cast di Send Help, il nuovo horror prodotto e diretto da Sam Raimi. Il film è stato annunciato da 20th Century Studios (anche se non è ancora stato ufficializzato dallo studios) lo scorso mese di luglio (ecco il nostro aggiornamento). Sam Raimi è salito a bordo del progetto prima come produttore e successivamente come regista. Send Help (questo il suo titolo provvisorio) è stato descritto come un thriller/horror “a due mani ambientato su un’isola, a metà tra Misery di Stephen King e A Cast Away di Robert Zemeckis“. Il film è basato su una sceneggiatura originale di Damian Shannon e Mark Swift (Baywatch). Raimi produrrà insieme a Zainab Azizi sotto la Raimi Productions. Secondo Deadline, l’attrice Rachel McAdams avrebbe avviato le trattative per recitare nel film in un ruolo da protagonista. (Di domenica 6 ottobre 2024)potrebbe recitare nel cast di, ilprodotto e diretto da Sam. Il film è stato annunciato da 20th Century Studios (anche se non è ancora stato ufficializzato dallo studios) lo scorso mese di luglio (ecco il nostro aggiornamento). Samè salito a bordo del progetto prima come produttore e successivamente come regista.(questo il suo titolo provvisorio) è stato descritto come un thriller/“a due mani ambientato su un’isola, a metà tra Misery di Stephen King e A Cast Away di Robert Zemeckis“. Il film è basato su una sceneggiatura originale di Damian Shannon e Mark Swift (Baywatch).produrrà insieme a Zainab Azizi sotto laProductions. Secondo Deadline, l’attriceavrebbe avviato le trattative per recitare nel film in un ruolo da protagonista. (Universalmovies)

