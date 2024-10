Sangiovanni riappare sorridente | Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta

(Di domenica 6 ottobre 2024)è riapparso a sorpresa sui socialcon il suo cane. L’artista dopo il Festival di Sanremo ha fermato tutti gli impegni promozionali e le attività live per dedicarsi alla cura della sua salute mentale. Nel frattempo di tanto in tanto appare nelle stories ma solo per mostrare che non ha abbandonato la musica ed è sempre alla ricerca di nuove canzoni e nuovi suoni, anche se ha già un disco pronto che sarebbe dovuto uscire dopo il Festival.ha voluto fare una dedica a tutti i suoi fan sia per tranquillizzarli, che per condividere con loro una ricorrenza impor. “Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. – ha scritto il cantautore sui social – È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). (Ilfattoquotidiano)