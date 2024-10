Principe Alberto e quella passione nascosta | ecco per cosa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ancheha qualcheabbastanza, che non ha però evitato di spoilerare a tutti i fan dei royal che erano all’ascolto in una delle sua ultime interviste rilasciate in apparizioni pubbliche.diil figlio di Grace Kelly è veramente appassionato. Ritrovata la stabilità, probabilmente mai perduta, con lassa Charlene di Monaco, ilè tornato alla sua agenda di impegni, con apparizioni pubbliche anche in solitaria. Proprio nell’ultimo viaggio in Italia per il ritiro di un ambito riconoscimento, il figlio di Grace Kelly ha rivelato un dettaglio inedito della vita di corte, svelando anche una delle sue più grandi passioni.sua, foto Ansa – VelvetGossipNon è la prima volta che ilsi reca in Italia per uno dei suoi viaggi reali. (Velvetgossip)