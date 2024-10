Premio Prezzolini. Serra, Pagliai e Messina i nomi della rinascita (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo vent’anni torna il Premio Prezzolini, con una cerimonia nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, martedì prossimo alle 10, promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. A ricevere il Premio saranno l’ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell’Académie française e Paolo Pagliai, noto artigiano argentiere fiorentino. Nella nuova edizione del Premio è previsto anche il Premio ’Testimone del Tempo’, che quest’anno è assegnato a Carlo Messina, Consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo vent’anni torna il, con una cerimonia nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, martedì prossimo alle 10, promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. A ricevere ilsaranno l’ambasciatore e storico Maurizio, membro dell’Académie française e Paolo, noto artigiano argentiere fiorentino. Nella nuova edizione delè previsto anche il’Testimone del Tempo’, che quest’anno è assegnato a Carlo, Consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo. (Lanazione)

Premio Prezzolini. Serra, Pagliai e Messina i nomi della rinascita - Questa donazione, che ha visto, sia pure in effigie, il ritorno a Firenze di Prezzolini costituì per la Cassa di Risparmio l’occasione per l’istituzione di un Fondo per attribuire periodicamente un ...(lanazione)

Il Premio Prezzolini 20 anni dopo a Serra, Pagliai e Messina - Dopo 20 anni torna il 'Premio Prezzolini' che sarà consegnato l'8 ottobre a Firenze all'ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell'Académie française, e all'argentiere fiorentino Paolo Pagliai ...(ansa)

