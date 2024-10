Parma, Pecchia: «Rosso a Coulibaly? Preferisco NON commentare, brava la squadra a REAGIRE» (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli in merito Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna, terminata 0-0. PAREGGIO IN 10 – «Abbiamo fatto una grande partita. Nel (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Fabio, allenatore del, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli in merito Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna, terminata 0-0. PAREGGIO IN 10 – «Abbiamo fatto una grande partita. Nel (Calcionews24)

Parma, Pecchia: "Grande partita, abbiamo provato a essere protagonisti. Sull'espulsione di Coulibaly..." - Dopo il pari per 0-0 contro il Bologna al Dall`Ara, l`allenatore del Parma Fabio Pecchia ha analizzato la sfida valida per il settimo turno... (Calciomercato)

Parma, Pecchia: «Gli ultimi risultati sono stati IMMERITATI, sul Bologna dico QUESTO» - MOMENTO – « E’ un percorso diverso. All’inizio stavamo costruendo, questo è un campionato diverso ed è in linea con […]. I dettagli Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, in conferenza ... (Calcionews24)

Bologna-Parma, Pecchia: “Il derby è sempre emozionante, la squadra sta bene” - . Si è visto in Champions con il Liverpool che non è una questione di singoli. La sua presenza allo stadio farà molto piacere ai ragazzi – ha proseguito il tecnico dei ducali – Il derby è sempre una grande emozione, così come tornare al Dall’Ara, dove ho tanti ricordi e amici. Penso che ci sarà ... (Sportface)

Calcio: delusione di Italiano, 'al Bologna è mancata la giocata' - (ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Se il pari con l'Atalanta in inferiorità numerica di una settimana fa aveva il sapore della vittoria e di un Bologna ...(sport.tiscali)