Ottobre Rosa al Sacro Cuore Don Calabria, favorito accesso a esami senologici (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar si colora di Rosa, accendendo i riflettori sulla prevenzione del tumore del seno. Fino alla conclusione dell'"Ottobre Rosa", la facciata che dĂ su Viale Rizzardi si tingerĂ al tramonto del colore femminile per eccellenza, simbolo anche della (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche l'ospedaleDondi Negrar si colora di, accendendo i riflettori sulla prevenzione del tumore del seno. Fino alla conclusione dell'"", la facciata che dĂ su Viale Rizzardi si tingerĂ al tramonto del colore femminile per eccellenza, simbolo anche della (Veronasera)

Moviola Inter-Torino: espulsione Maripan sacrosanta, rigore c’è - Yann Bisseck al 36? sbaglia la giocata, fa fallo netto su Gvidas Gineitis dopo che quest’ultimo ha servito l’assist per la rete del Torino. Al 75? assurdo retropassaggio di Karol Linetty a lanciare Mehdi Taremi, non sfrutta l’azione ma folle chiamata di Bercigli per un fuorigioco inesistente. Nel ... (Inter-news)

Boban: “Il Milan si ama e basta. Fatto furi per un’intervista sacrosanta” - Chi dice il contrario non capisce nulla di calcio, cosa ci posso fare?”, ha aggiunto. Ora c’è stato un problema perché ho detto che il Milan per un’ora non ha giocato bene contro il Bayer Leverkusen. Se tifi Milan, ami il Milan e basta“. Dente avvelenato con il Milan? Ma cosa c’entra il Milan? Non ... (Sportface)

Sanità privata, Ciarambino: “Sacrosante le rivendicazioni del personale” - «Nell’incontro odierno tra sindacati e rappresentanti della Giunta è emersa la disponibilità a modificare e rendere più efficace la delibera che ha dato attuazione al nostro emendamento antidumping, prevedendo misure premiali per gli imprenditori che applicano il contratto di miglior favore per ... (Impresaitaliana)