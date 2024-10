Negozi in centro. Sorpresa: in 10 anni sono calati solo del 6,5% (Di domenica 6 ottobre 2024) LA FOTOGRAFIA. Erano 336 nel 2013, scesi a 314 nel 2023. Fusini: Bergamo ha tenuto e tiene meglio di altre realtà . Gandi: e-commerce e accessibilità, al lavoro su più fronti. (Di domenica 6 ottobre 2024) LA FOTOGRAFIA. Erano 336 nel 2013, scesi a 314 nel 2023. Fusini: Bergamo ha tenuto e tiene meglio di altre realtà . Gandi: e-commerce e accessibilità, al lavoro su più fronti. (Ecodibergamo)

Ecodibergamo - Negozi in centro Sorpresa | in 10 anni sono calati solo del 65%

Centro, la ricetta dei negozianti: "Eventi di qualità e opere d’arte" - Elena Duranti . Anche puntare sul turismo è un’ottima idea visto che tutti i turisti che vengono trovano Prato deliziosa e sorprendente". Siamo ingessati, siamo fermi. Il Centro storico di Prato visto da dentro le vetrine dei negozi funziona e non funziona. E ci vorrebbero idee da mettere in ... (Lanazione)

Controlli della polizia in centro: sequestrato negozio "fantasma" nel cuore dell'Albergheria - Continuano i Controlli a raffica da parte della polizia nel quartiere Albergheria e nella zona della Stazione nell'ambito del contrasto all’abusivismo commerciale, all’immigrazione clandestina, ed alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. I Controlli, effettuati... (Palermotoday)

Il Tar difende il centro storico di Roma: giusto vietare l'apertura di nuovi negozi nel sito Unesco - giusto vietare l’apertura di locali di vendita al dettaglio di generi alimentari nella Città storica di Roma. Lo ha stabilito il Tar del Lazio lo scorso 1° ottobre respingendo il ricorso dalla Nala Srl che si era vista respingere dal Comune la richiesta di apertura di un’attività nel salotto... (Romatoday)

Negozi in centro. Sorpresa: in 10 anni sono calati solo del 6,5% - LA FOTOGRAFIA. Erano 336 nel 2013, scesi a 314 nel 2023. Fusini: Bergamo ha tenuto e tiene meglio di altre realtà . Gandi: e-commerce e accessibilità, al lavoro su più fronti.(ecodibergamo)

"Chiusura attività", si abbassano alcune saracinesche in centro: "La crisi dilaga" - L'annunciata chiusura di Benetton e Sisley porterà probabilmente a un cambio di gestione, ma altre attività soffrono e qualcuna ha già abbandonato. L'analisi della Confesercenti di Latina ...(latinatoday)

"Segno di crescita per la nostra città" - La titolare di Tania Tattoo a Piediripa, Medina Tania Cintia, sostiene l'apertura di un nuovo centro commerciale per favorire l'occupazione, ma auspica l'arrivo di negozi originali per stimolare la cr ...(ilrestodelcarlino)