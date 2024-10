Morto Sammy Basso, a Sanremo nel 2015 aveva detto: “La mia forza è la positività” (Di domenica 6 ottobre 2024) Sammy Basso si è spento a 28 anni, dopo un malore, mentre si trovava a cena insieme ad amici e familiari. E il mondo ha perso una luce, quella stessa positività che da sempre ha accompagnato Sammy in giro per il mondo e per l’Italia, per far conoscere la sua malattia, la progeria, che causa invecchiamento precoce. Noi lo ricordiamo a Sanremo nel 2015, nella sessantacinquesima edizione, quando, voluto fortemente dal conduttore Carlo Conti, aveva detto che la sua forza è sempre stata la positività. Sammy Basso è Morto a 28 anni Sammy Basso, scienziato, scrittore e attivista veneto affetto da progeria, è Morto a 28 anni il 5 ottobre 2024. Ad averne dato l’annuncio è stata l’A.I.Pro.Sa.B, l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. (Di domenica 6 ottobre 2024)si è spento a 28 anni, dopo un malore, mentre si trovava a cena insieme ad amici e familiari. E il mondo ha perso una luce, quella stessache da sempre ha accompagnatoin giro per il mondo e per l’Italia, per far conoscere la sua malattia, la progeria, che causa invecchiamento precoce. Noi lo ricordiamo anel, nella sessantacinquesima edizione, quando, voluto fortemente dal conduttore Carlo Conti,che la suaè sempre stata laa 28 anni, scienziato, scrittore e attivista veneto affetto da progeria, èa 28 anni il 5 ottobre 2024. Ad averne dato l’annuncio è stata l’A.I.Pro.Sa.B, l’Associazione Italiana Progeria. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. (Dilei)

Addio a Sammy Basso, l’uomo che ha speso la propria vita per far conoscere la progeria - A dare l’annuncio è stata l’Associazione Italiana progeria Sammy Basso, di cui era testimone dall’età di dieci anni. Il Veneto è orgoglioso di te” ebbe a scrivere sui social media il governatore. Nato nel 1995 a Schio (Vicenza), è diventato uno dei volti più noti della progeria di ... (Velvetmag)

Sammy Basso, dalla Cina l’ultimo post sui social prima della morte: “Piccoli passi per fare la differenza” - L'ultimo post pubblicato da Sammy Basso su Instagram tre giorni prima della morte e la foto dalla Cina: "Ad oggi qui sono stati identificati più o meno 20 pazienti con Progeria. Si sta lavorando per raggiungere ulteriori 60 casi che secondo statistiche mancano all'appello! Piccoli passi per fare ... (Fanpage)

Sammy Basso: la Rettrice dell'Università, Daniela Mapelli: «Una persona indimenticabile» - Sammy Basso è il simbolo italiano della ricerca contro la Progeria (malattia dell’invecchiamento precoce). A 22 anni, nel 2018, ha coronato una delle tappe più importanti della sua vita, laureandosi in Scienze Naturali all’Università di Padova per poi ottenerne un'altra in biologia nel 2021. . . ... (Padovaoggi)