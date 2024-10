Mantova e Brescia non riescono a superarsi: 1-1 (Di domenica 6 ottobre 2024) Si chiude con un pareggio il combattuto derby tra Mantova e Brescia. L’1-1 finale offre un risultato positivo ad entrambe le contendenti anche se non appaga a dovere la voglia di vincere di nessuna delle due. Davanti a una splendida cornice di pubblico ed accompagnata da numerosi motivi d’interesse (compresa la presenza di diversi ex in casa biancorossa), la gara entra subito nel vivo e già nei primi minuti Artioli (alla prima presenza da titolare) e Olzer mancano di poco il bersaglio. Grande occasione al 10’ per i virgiliani, con Mensah che colpisce il palo con un bel colpo di testa. La ribattuta arriva a Ruocco che, tutto solo, manda a lato. Prima Mensah e poi Borrelli si rendono pericolosi, mentre alla mezz’ora Mancuso non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Nonostante gli sforzi delle due squadre, il primo tempo si chiude a reti inviolate. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si chiude con un pareggio il combattuto derby tra. L’1-1 finale offre un risultato positivo ad entrambe le contendenti anche se non appaga a dovere la voglia di vincere di nessuna delle due. Davanti a una splendida cornice di pubblico ed accompagnata da numerosi motivi d’interesse (compresa la presenza di diversi ex in casa biancorossa), la gara entra subito nel vivo e già nei primi minuti Artioli (alla prima presenza da titolare) e Olzer mancano di poco il bersaglio. Grande occasione al 10’ per i virgiliani, con Mensah che colpisce il palo con un bel colpo di testa. La ribattuta arriva a Ruocco che, tutto solo, manda a lato. Prima Mensah e poi Borrelli si rendono pericolosi, mentre alla mezz’ora Mancuso non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Nonostante gli sforzi delle due squadre, il primo tempo si chiude a reti inviolate. (Sport.quotidiano)

