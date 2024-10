LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | primi attacchi di giornata a 15 km dalla partenza

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:36 Mantiene un ritmo serrata il peloton. Solamente 35” li dividono dai 4 fuggitivi. Vedremo se verranno ripresi nel breve e si ristudierà una fuga con più corridori all’interno o se verranno lasciati andare per gestire le energie nervose e fisiche fino ai momenti clou. 12:30 Sono 15 i secondi guadagnati fin quifuga sul gruppo. 12:27 Provano a staccarsi dal gruppo Eddy Le Huitouze (Groupama-FDJ), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique) 12:25 Nessun attacco ancora quando abbiamo raggiunto i 10 km di gara. A fine stagione altri 3 professionisti diranno addio alle corse: il norvegese Edvald Boasson Hagen e i due francesi Julien Simon e Jeremy Leveau. 12:21 Ultima gara della carriera questa domenica per Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team). (Oasport)