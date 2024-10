Lazio, le pagelle di CM: Castellanos stecca, Pedro la risolve come fanno solo i campioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Lazio – Empoli 2-1 Provedel 5: inciampa goffamente sul vantaggio empolese. Troppi anche i rinvii sbagliati. Lazzari 5,5: Bene quando deve (Di domenica 6 ottobre 2024)– Empoli 2-1 Provedel 5: inciampa goffamente sul vantaggio empolese. Troppi anche i rinvii sbagliati. Lazzari 5,5: Bene quando deve (Calciomercato)

Castellanos, il REGALO lo fai lui alla Lazio! DOPPIETTA, rigore procurato e MOLTO ALTRO: le pagelle lo incoronano - Che compleanno per il Taty Castellanos: in Lazio-Nizza trascina i biancocelesti ad una grande vittoria: le pagelle dell’argentino Una DOPPIETTA con due grandi gol, si procura il rigore che vale il poker e poi pali e altre giocate da incorniciare: per festeggiare i suoi 26 anni il Taty Castellanos ... (Calcionews24)

Lazio - Nizza, le pagelle di CM: Pedro distrugge la porta, Castellanos si prende la scena - Lazio – Nizza 4-1 Mandas 6: inizia con un po` di timidezza nelle uscite, ma risponde presente quando è chiamato in causa. Sul gol de... (Calciomercato)

Pagelle Lazio-Nizza 4-1, voti e tabellino Europa League 2024/2025 - . Allenatore: Baroni 7. Di seguito i voti ai protagonisti dell’incontro. 5; Castellanos 9. 5, Gila 6 (24? st Romagnoli 6), Pellegrini 6. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Lazio-Nizza 4-1 LAZIO (4-2-3-1): Mandas 7; Marusic 6 (33? st Lazzari sv), Patric 6. Ammoniti: Louchet, Bombito, Zaccagni, Bulka, ... (Sportface)

Pagelle Lazio Empoli: Zaccagni suona la CARICA, Nuno Tavares PENNELLA. E Pedro… – VOTI - Pagelle Lazio Empoli: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25 I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Empoli, match valido per la settima giornata ...(lazionews24)

Lazio, le pagelle di CM: Castellanos stecca, Pedro la risolve come fanno solo i campioni - Lazio – Empoli 2-1 Provedel 5: inciampa goffamente sul vantaggio empolese. Troppi anche i rinvii sbagliati. Lazzari 5,5: Bene quando deve spingere, anche.(calciomercato)

Lazio-Empoli, le pagelle di Benedetti: “Dopo la partita di oggi vi dico che…” - Al nono minuto accade l’impensabile. Cross in area di rigore e portiere per terra. Nessun fallo, Provedel scivola da solo e Esposito colpisce di testa spingendo il pallone in rete. Non si può neanche ...(cittaceleste)