La Juventus frena ancora in casa | più pareggi che vittorie per Motta il Cagliari gela lo Stadium

(Di domenica 6 ottobre 2024) Arriva un’altrata per lain campionato e questa è davvero brusca e inaspettata.coglie il quartoo su sette partite e mantiene l’imbattibilità generale, non quella per quanto riguarda le reti inviolate, visto che la striscia si ferma a due minuti dalla settima partita da inizio stagione: è il rigore di Marin a condannare i bianconeri al pari dopo il rigore di Vlahovic che aveva stappato il match, ed è proprio il serbo – insieme a un disastroso Douglas Luiz – a doversi far perdonare qualcosa. Due punti persi che pesano per gli obiettivi della Vecchia Signora e i sardi non rubano nulla, perché con umiltà piazzano il bus per un’ora e poi hanno il giusto coraggio nel finale, spaventando persino in ottica tre punti i padroni di