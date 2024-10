Israele, che aria si respira a un anno dall'attacco di Hamas (Di domenica 6 ottobre 2024) Depliant che normalizzano l'occupazione della Cisgiordania, proteste delle famiglie degli ostaggi e una sostanziale accettazione dello status quo. Netanyahu può stare tranquillo (Di domenica 6 ottobre 2024) Depliant che normalizzano l'occupazione della Cisgiordania, proteste delle famiglie degli ostaggi e una sostanziale accettazione dello status quo. Netanyahu può stare tranquillo (Wired)

Israele attacca in Libano via terra, Meloni: “De-escalation necessaria. L’Italia farà la sua parte” - L’Italia farà la sua parte” appeared first on L'Identità . Nella serata di ieri è iniziato nel sud del Libano l’attacco di Israele via terra: immediate sono state le reazioni internazionali e dei Paesi occidentali, tra cui L’Italia che è intervenuta per voce del ministro della Difesa Guido Crosetto ... (Lidentita)

Israele pronto all’offensiva nel Sud del Libano, cresce l’emergenza umanitaria - La comunità internazionale si trova di fronte alla difficile sfida di fermare le ostilità prima che sia troppo tardi. L’attacco ha causato non solo la morte del leader di Hezbollah, ma anche la distruzione di diversi edifici, uccidendo almeno 105 persone, tra cui numerosi civili. All’interno del ... (Ilfogliettone)

Libano, una societĂ pronta a saltare in aria anche senza guerra tra Hezbollah e Israele - I repentini spostamenti interni causati dall'esodo dal Sud del Libano, potrebbero portare all'implosione della societĂ libanese. The post Libano, una societĂ pronta a saltare in aria anche senza guerra tra Hezbollah e Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover)