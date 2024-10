Inseguimento mozzafiato a Campi Fugge all’alt con tutta la famiglia Sequestrato il mezzo senza Rca

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Pier Francesco Nesti Una sequenza da film, con une che poteva mettere a rischio anche la sicurezza di altre persone. E’ quella che ha visto, loro malgrado, protagonisti gli agenti della Polizia municipale dicostretti a inseguire un automobilista fra le strade della Piana. È successo nei giorni scorsi quando il computer di bordo, installato all’interno dell’auto della Municipale in servizio in via Buozzi, ha segnalato agli agenti qualcosa che non andava in una macchina passata nelle loro vicinanze. Grazie al lettore delle targhe probabilmente. Per la precisione quella che viene definita ‘un’irregolarità documentale’. L’auto, una Renault Megane, si stava dirigendo verso Sesto e, nonostante l’alt imposto dalla pattuglia con apposito segnale distintivo, ha proseguito la sua andatura come se niente fosse. (Lanazione)