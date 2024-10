Incidente in A15: un motociclista in ospedale (Di domenica 6 ottobre 2024) Brutto Incidente in Autostrada A15, in direzione Parma, all'altezza di Noceto. Alle 17:15, al chilometro 10 Nord, un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote ed è precipitato sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte dell'ambulanza di Fornovo, che ha provveduto a trasportare in (Di domenica 6 ottobre 2024) Bruttoin Autostrada A15, in direzione Parma, all'altezza di Noceto. Alle 17:15, al chilometro 10 Nord, unha perso il controllo della sua due ruote ed è precipitato sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte dell'ambulanza di Fornovo, che ha provveduto a trasportare in (Parmatoday)

Parmatoday - Incidente in A15 | un motociclista in ospedale

