Il Napoli Femminile si arrende al Milan | un gol di Dompig al 92' decide la gara

Il Napoli Femminile cade in casa allo scadere. La squadra di Salvatore Mango deve arrendersi al Milan nelle battute finali della partita, quarta sconfitta in cinque partite e posizione di classifica che resta invariata: decide un gol di Dompig al 92'.Allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola va

Serie A femminile 2024/2025, Roma senza problemi in casa: Napoli battuto 3-1 - Tre punti preziosi per le giallorosse, reduci dalle fatiche di Champions League in Svizzera contro il Servette e ancora imbattute in campionato. Al 20? Giugliano apre le marcature su assist di Greggi. Al 27? è Viens a finire sul tabellino dei marcatori, mentre al 37? è lei a servire il passaggio ... (Sportface)

Calcio femminile, tris della Roma contro il Napoli nel 4° turno di Serie A. Primo centro del Milan - Nella ripresa il gol della bandiera delle partenopee è stato griffato da Michela Giordano all’80’. Sette minuti dopo è stata la solita Evelyne Viens a trovare la marcatura, innescata da Valentina Giacinti. Il Diavolo si è sbloccato, grazie alle reti di Julie Piga al 45? e della polacca Nikola ... (Oasport)

Roma Femminile-Napoli 3-1: Giugliano e Viens decidono il match del Tre Fontane - . Il successo giallorosso matura nel primo quando Giugliano (doppietta) e Viens siglano i tre gol che indirizzano il match. . La Roma vince per tre a uno contro il Napoli. Continua la rincorsa delle campionesse d'Italia che al Tre Fontane spazzano via le partenopee. Nella ripresa le ragazze di ... (Romatoday)

