Il Lago di Como protagonista sul National Geographic | È l' essenza della Dolce Vita

La Lombardia celebrata dal National Geographic e il Lago di Como spicca come sempre. La prestigiosa rivista, famosa anche per i suoi reportage esclusivi e le sue straordinarie fotografie che raccontano le meraviglie del pianeta, ha infatti dedicato un approfondimento alla nostra Regione.

Gli artigiani che fanno rivivere le tradizionali barche del Lago di Como - Sono i veri artigiani delle barche tipiche del Lago di Como, sapienti mani che costruiscono e riparano le Lucie e non solo, imbarcazioni che trasudano storia del nostro territorio. Di chi parliamo? Dei membri di Abil, Associazione barche in legno, che vanta la sua sede a Lecco, per la... (Leccotoday)

Orticolario, magia in fiore sul lago di Como - . Domenica, dopo tre giornate intense, eccoci all'ultimo giorno di Orticolario 2024 tra le installazioni nel parco ispirate al tema dell'anno (la terra) e gli oltre. . Un vero spettacolo a colori sul lago di Como quello incontrato da migliaia di visitatori giunti anche oggi a Villa Erba di ... (Quicomo)

Il paese affacciato sul Lago di Como che vuole diventare valtellinese - C'è una città di circa 8100 abitanti affacciata sul Lago di Como, nell'Alto Lago per la precisione che vuole "passare" in Valtellina. A Colico, nel Lecchese, si compie il primo passo concreto per cercare di unirsi alla provincia di Sondrio e lasciare quella di Lecco. L’iniziativa è partita dal... (Quicomo)