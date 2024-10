I giovani e l’amore onlife Paura dei legami schermi e si congelano le emozioni

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Si cerca di scongiurare il rischio diamorosi, si ha il timore di dipendere da qualcuno. E lo schermo appare anche come un riparo per le proprie fragilità". Così Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro, inquadra la diffusione delle app di incontro tra adolescenti eadulti. Sesso e relazioni passano sempre più attraverso la rete. A cosa si deve questo fenomeno? "In generale oggi sia gli adolescenti che iadulti hanno il timore di dipendere dall’altro, di costruire un legame e un livello di coinvolgimento di coppia che rischia di mettere a repentaglio l’autonomia, la realizzazione di sé, l’idea di dedicarsi in maniera completa alle proprie esigenze e ai propri traguardi. (Ilgiorno)