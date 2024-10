Highlights e gol Lazio-Empoli 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lazio-Empoli 2-1, match valido per la settima giornata della Serie A 2024/2025. All’Olimpico solito grande avvio dei toscani che la sbloccano con Esposito, c’è poi però il pari a opera di Zaccagni sul finire del primo tempo, in tutti e due i gol protagonista il terzino sinistro, Pezzella e poi Tavares, con dei grandi assist. Nella ripresa tanto equilibrio e poi il forcing dei padroni di casa che riescono a sistemare le cose grazie ancora a un risolutivo Pedro. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Lazio-Empoli 2-1 GOAL?? Lazio 0-1 Empoli Sebastiano Esposito pic.twitter.com/rM4nfy9LOC — Kevin Highlights. (@abongojr) October 6, 2024 ??GOAL?? Lazio 1-1 Empoli Zaccagni Good cross by Nuno Tavarespic.twitter. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la settima giornata della. All’Olimpico solito grande avvio dei toscani che la sbloccano con Esposito, c’è poi però il pari a opera di Zaccagni sul finire del primo tempo, in tutti e due i gol protagonista il terzino sinistro, Pezzella e poi Tavares, con dei grandi assist. Nella ripresa tanto equilibrio e poi il forcing dei padroni di casa che riescono a sistemare le cose grazie ancora a un risolutivo Pedro. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI2-1 GOAL??0-1Sebastiano Esposito pic.twitter.com/rM4nfy9LOC — Kevin. (@abongojr) October 6,??GOAL??1-1Zaccagni Good cross by Nuno Tavarespic.twitter. (Sportface)

Highlights e gol Lazio-Nizza 4-1: Europa League 2024/2025 (VIDEO) - LE PAGELLE GLI Highlights DI Lazio-Nizza 4-1 • SS Lazio 1?-0? Niza • Pedro ?? ( ?????? ?? ) • #??? https://t. twitter. E con un rigore abbastanza controverso, sotto una pioggia torrenziale, arriva anche il poker di Zaccagni. La riapre però la vecchia conoscenza della Serie A, Jeremie Boga, e nel ... (Sportface)

Lazio-Nizza in tv: radiocronaca, pronostico, video highlights - Lazio-Nizza in Radio La radiocronaca di Lazio-Nizza verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. 45 di giovedì 3 ottobre si gioca Lazio-Nizza, partita in programma per la seconda giornata della fase a gironi di ... (Ascoltitv)

Lazio-Nizza di Europa League in tv: radiocronaca, pronostico, video highlights - L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. . 45 di giovedì 3 ottobre si gioca Lazio-Nizza, partita in programma per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2024-25. Lazio-Nizza in Radio La radiocronaca di Lazio-Nizza verrà trasmessa in diretta su Rai ... (Ascoltitv)

Lazio – Empoli: super gol di Pedro, qui le immagini – VIDEO - Lazio - Empoli: i biancocelesti la ribaltano con il gran gol di Pedro all'84', qui le immagini di quanto accaduto ...(generationsport)

Lazio-Empoli, il risultato in diretta LIVE - 14' - Reazione Lazio. Punizione dalla fascia destra, posizione molto defilata. Isaksen se ne incarica e con il sinistro cerca ugualmente la porta, con un tiro diretto verso il primo palo. Vasquez è ...(sport.sky)

Lazio – Empoli: rigore sbagliato per Castellanos, qui le immagini – VIDEO - Lazio - Empoli: rigore sbagliato per Taty Castellanos al 50' della sfida tra Lazio ed Empoli, qui le immagini dell'accaduto ...(generationsport)