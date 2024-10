Halloween for Family a Zoomarine (Di domenica 6 ottobre 2024) Halloween for Family a Zoomarine un mese da brividi con super novità: zombie camp e zombie paintball dal 5 ottobre 2024. Halloween for Family un ricco calendario di eventi I legami familiari sono il bene più prezioso, il cuore pulsante della vita di ogni bambino. Per sottolineare l’importanza di questa risorsa il parco Zoomarine ha (Di domenica 6 ottobre 2024)forun mese da brividi con super novità: zombie camp e zombie paintball dal 5 ottobre 2024.forun ricco calendario di eventi I legami familiari sono il bene più prezioso, il cuore pulsante della vita di ogni bambino. Per sottolineare l’importanza di questa risorsa il parcoha (Periodicodaily.com)

Halloween Family Day: magia e divertimento per tutta la famiglia al Castello di Monteverde - Venerdì, 1° novembre 2024, il Castello di Monteverde diventerà lo scenario perfetto per l'evento Halloween Family Day, un'avventura magica e coinvolgente pensata per le famiglie. I bambini saranno i protagonisti di una giornata all’insegna del mistero, della fantasia e del divertimento, in... (Avellinotoday.it)

I Griffin festeggiano halloween con uno speciale esclusivo su Hulu! - I Griffin arrivano su Hulu con uno speciale di halloween! Stewie e Rupert protagonisti di un episodio spettrale e ricco di risate. Da non perdere!(havocpoint.it)

Happy halloween nei parchi divertimento Costa in Romagna, da domenica 6 ottobre a Oltremare un mese di eventi con Scooby-Doo - “Scooby-Doo, dove sei tu?”. La risposta potrebbe essere: “ Woof! Sono a Oltremare e vi aspetto !”. Il family Experience Park di Riccione avrà il cagnolone fifone al parco già da domenica 6 ottobre e o ...(forli24ore.it)