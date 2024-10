Grande Fratello, scoperta la strategia di Jessica Morlacchi? Le parole di alcuni inquilini (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono passate poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello ma le prime tensioni incominciano già a farsi sentire. Tra le più punzecchiate all’interno della casa più spiata d’Italia spicca Jessica Morlacchi, reduce da alcune liti che secondo la maggior parte degli inquilini sarebbero state forzate. Sono diversi i compagni di avventura che vedrebbero nella cantante poca trasparenza, tanto da ipotizzare una vera e propria strategia. Grande Fratello: Jessica Morlacchi sotto accusa Tra le protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello c’è anche Jessica Morlacchi, la quale sta dividendo l’opinione pubblica con il suo atteggiamento che non pare convincere tutti. Proprio come sul web dove c’è chi incomincia a dubitare sulla sua persona, in casa lo scenario è praticamente lo stesso. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono passate poche settimane dall’inizio della nuova edizione delma le prime tensioni incominciano già a farsi sentire. Tra le più punzecchiate all’interno della casa più spiata d’Italia spicca, reduce da alcune liti che secondo la maggior parte deglisarebbero state forzate. Sono diversi i compagni di avventura che vedrebbero nella cantante poca trasparenza, tanto da ipotizzare una vera e propriasotto accusa Tra le protagoniste della nuova edizione delc’è anche, la quale sta dividendo l’opinione pubblica con il suo atteggiamento che non pare convincere tutti. Proprio come sul web dove c’è chi incomincia a dubitare sulla sua persona, in casa lo scenario è praticamente lo stesso. (Anticipazionitv.it)

Anticipazionitv.it - Grande Fratello, scoperta la strategia di Jessica Morlacchi? Le parole di alcuni inquilini

Grande Fratello, Luca Calvani accusa Jessica Morlacchi: "Vuole diventare la nuova Beatrice Luzzi!" - Luca Calvani ha accusato la coinquilina del GF Jessica Morlacchi di "voler diventare la nuova Beatrice Luzzi". Cosa avrà voluto dire? Scopriamolo insieme!. (Comingsoon.it)

Grande Fratello, Shaila Gatta mette un punto con Javier: "Non sento trasporto emotivo, non sono coinvolta" [VIDEO] - L'ex velina di Striscia la Notizia, ha deciso di parlare direttamente con Javier Martinez e di mettere un freno alla loro conoscenza che sembrava poter prendere una piega del tutto diversa: "Oggi non sono la persona giusta per accoglierti in questo momento". (Comingsoon.it)

Grande Fratello, Shaila Gatta mette un punto con Javier: "INon sento trasporto emotivo, non sono coinvolta" [VIDEO] - L'ex velina di Striscia la Notizia, ha deciso di parlare direttamente con Javier Martinez e di mettere un freno alla loro conoscenza che sembrava poter prendere una piega del tutto diversa: "Oggi non sono la persona giusta per accoglierti in questo momento". (Comingsoon.it)

Un maglione da condividere per Iago Garcia e Tommaso Franchi - Le Non è la Rai chiamano i loro coinquilini in Casa per leggere loro un comunicato molto interessante: "Cari inquilini, una coppia di grandi esperti della Casa dovrà scambiarsi competenze e informazio ...(grandefratello.mediaset.it)

grande fratello, Yulia Bruschi contro Jessica Morlacchi: «Gli occhi non li abbasso neanche davanti a mio padre» - Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi sono tornate a scontrarsi al grande fratello, con un nuovo litigio avvenuto sabato sera. Jessica, parlando di Yulia, ha detto: «Possiamo avere ...(ilmattino.it)

Nuovi Concorrenti grande fratello, ecco chi entra il 7 Ottobre - La nuova puntata del GF 18, condotta da Alfonso Signorini, è alle porte, e come sempre il reality show di Canale 5 riserva grandi sorprese. Uno dei rumor ...(mistermovie.it)