Grande Fratello | Clayton Norcross fa il saluto nazista Lorenzo si mette sugli attenti Javier Quel gesto no

(Di domenica 6 ottobre 2024) Durante la serata dei giochi ha fatto discutere ildell'ex attore di Beautiful, che in seguito avrebbe anche insultato Yulia. Il sabato sera dinon è passato inosservato, con una serie di gaffe e momenti imbarazzanti che hanno suscitato le reazioni del pubblico. Gli spettatori, che seguivano ilsu Mediaset Extra, e diversi utenti di X (ex Twitter) hanno sottolineato ogni passo falso dell'attore, condividendo clip e commenti che hanno rapidamente fatto il giro del web. Nella polemica, sebbene in misura minore, è stato coinvolto anche, un altro concorrente della Casa. La serata a tema "Giefferton" si trasforma in polemica Come di consueto, il sabato sera delè stato dedicato a una festa (Movieplayer)