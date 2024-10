Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia trionfa a Motegi | si porta a 10 punti da Martin in Classifica Iridata

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Pecconel Gp dele riapre totalmente il Mondialequando mancano 4 gare alla fine della stagione. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone aoggi 6 ottobre chiudendo in 42’09”790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge, leader iridato.al via brucia Pedro Acosta, partito dalla pole, e prende rapidamente il largo con un ritmo insostenibile per tutta la concorrenza.scatta dall’undicesima posizione ed è bravissimo a risalire fino alla piazza d’onore: lo spagnolo non riesce mai ad insidiare il piemontese ma conquista un prezioso piazzamento e limita i danni nella corsa. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini. Ai piedi del podio Enea Bastianini, quarto davanti a Franco Morbidelli. (Ilfaroonline)