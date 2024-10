Giuli: “Ho pedigree di destra. Parlano dei miei tatuaggi ma non è aquila fascista” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il processo di mostrificazione nei mei confronti è stato facile, perché ti antipatizza in un attimo. Ad esempio L'articolo Giuli: “Ho pedigree di destra. Parlano dei miei tatuaggi ma non è aquila fascista” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il processo di mostrificazione nei mei confronti è stato facile, perché ti antipatizza in un attimo. Ad esempio L'articolo: “Hodideima non è” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Giuli: "Ho pedigree di destra. Parlano dei miei tatuaggi ma non è aquila fascista"

giuli su Meloni, radici di destra e Rai (“legame inscindibile con politica”) - Radici Familiari e Il Suo Percorso nella Destra giuli ha parlato delle sue radici nella destra italiana, raccontando come fosse naturale per lui aderire a questa ideologia, descrivendo il suo ...(primaonline.it)

giuli e la telefonata di Giorgia: "Hai l'abito per il Colle?" - Ascolta ora «Continuità» è la parola che il ministro della Cultura Alessandro giuli (foto) sceglie per descrivere lo stile della successione a Gennaro Sangiuliano. Il neo capo di dicastero, ospite nel ...(ilgiornale.it)

