Giovane disperso a Tuoro, ritrovato sano e salvo (Di domenica 6 ottobre 2024) Tuoro sul Trasimeno, 6 ottobre 2024 – E’ stato ritrovato sano e salvo il Giovane disperso a Tuoro sul Trasimeno. I Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina alle 6 a seguito di una segnalazione. Sul posto sono state inviate quattro squadre, operatori Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile, un Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e una squadra terrestre. Grazie all’impegno congiunto di tutti i soccorritori, il Giovane è stato ritrovato alle 13,30, vivo e cosciente. È stato affidato al personale del 118 per le necessarie cure mediche. Oltre ai Vigili del Fuoco, hanno collaborato alle operazioni di ricerca i Carabinieri di Tuoro, la Polizia Locale di Tuoro, la Misericordia, la Protezione Civile, le associazioni Le Orme di Ascan, Ovus e La Rosa dell’Umbria. (Di domenica 6 ottobre 2024)sul Trasimeno, 6 ottobre 2024 – E’ statoilsul Trasimeno. I Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina alle 6 a seguito di una segnalazione. Sul posto sono state inviate quattro squadre, operatori Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile, un Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e una squadra terrestre. Grazie all’impegno congiunto di tutti i soccorritori, ilè statoalle 13,30, vivo e cosciente. È stato affidato al personale del 118 per le necessarie cure mediche. Oltre ai Vigili del Fuoco, hanno collaborato alle operazioni di ricerca i Carabinieri di, la Polizia Locale di, la Misericordia, la Protezione Civile, le associazioni Le Orme di Ascan, Ovus e La Rosa dell’Umbria. (Lanazione)

Lanazione - Giovane disperso a Tuoro ritrovato sano e salvo

Giovane fungaiolo disperso a Borgotaro: ritrovato dai vigili del fuoco - Si è avventurato lungo alcuni sentieri nella zona di Borgotaro nelle prime ore della mattinata di sabato 5 ottobre. Un Giovane, che era sul posto probabilmente per cercare funghi, non è più riuscito a trovare la strada per arrivare al punto di partenza e i suoi compagni di escursione hanno dato... (Parmatoday)

Ritrovato morto il giovane disperso in mare a Terrasini, Antonino D'Amico era stato portato via dalle onde - Ritrovato dopo tre giorni di ricerche il corpo privo di vita di Antonino D'Amico, il 22enne disperso in mare a Terrasini. (Notizie.virgilio)

Ritrovato il corpo senza vita del giovane disperso in mare a Terrasini - Ritrovato il corpo di Antonino D’Amico, 22enne di Partinico, da mercoledì disperso in mare a Terrasini. Il corpo senza vita del giovane era rimasto incastrato in un anfratto: ad individuarlo alcuni volontari che hanno partecipato alle ricerche - via terra e via mare - assieme a vigili del fuoco... (Palermotoday)

Giovane disperso a Tuoro, ritrovato sano e salvo - Tuoro sul Trasimeno, 6 ottobre 2024 – E’ stato ritrovato sano e salvo il giovane disperso a Tuoro sul Trasimeno. I Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina alle 6 a seguito di una s ...(lanazione)

Lupi, continua l'emergenza: sbranate altre otto pecore e feriti due cani - FELTRE - Nei pressi di Villabruna, il gregge di un giovane allevatore di ventun anni ha subito l'attacco di un branco di lupi. La predazione ha causato la morte di otto pecore, per un danno ...(ilgazzettino)

Elicottero del 15° Stormo di Cervia soccorre giovane infortunata in barca a vela - Una 24enne con trauma cranico è stata recuperata da un'imbarcazione e trasportata d'urgenza all'Ospedale di Mestre grazie a un intervento notturno dell'Aeronautica Militare ...(altarimini)