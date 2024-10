Folle fuga: strade imboccate a tutta velocità, poi si schianta nel campo (Di domenica 6 ottobre 2024) In fuga su una Bmw, è stato protagonista di un rocambolesco inseguimento per le strade che si è concluso con un incidente e il suo (inevitabile) arresto. In manette, arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Rovato, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio italiano. È successo nel (Di domenica 6 ottobre 2024) Insu una Bmw, è stato protagonista di un rocambolesco inseguimento per leche si è concluso con un incidente e il suo (inevitabile) arresto. In manette, arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Rovato, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio italiano. È successo nel (Bresciatoday)

Far west sulle strade: malviventi in fuga speronano la gazzella dei carabinieri - Le strade di Riccione trasformate in un Far west da una Jeep Renegade con due persone a bordo che, dopo aver ignorato l'alt del carabinieri, è fuggita a tutta velocità fregandosene della segnaletica e rischiando una serie di incidenti con la corsa che è proseguita con lo speronamento di una... (Riminitoday)

Rubano un borsello e poi si danno alla fuga: inseguimento da film per le strade di Civitavecchia - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato all’altezza di Via Aurelia Sud, quando i 4 soggetti, viaggiando ad un’elevata velocità, hanno effettuato una ... (Ilfaroonline)

Inseguimento per le strade di Bergamo: spacciatore in fuga braccato in un cortile - Inoltre gli è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale per essersi sottratto al controllo ed essersi messo in fuga mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada, oltre che per la violazione sulla legge dell’immigrazione in quanto già espulso nel maggio 2023 ... (Bergamonews)