Fabio Fazio: «Amadeus fa fatica a Discovery? Ci vuole tempo, la tv è abitudine» (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervistato dal Corriere della sera, il conduttore parla della rinnovata libertà di cui gode ora che è fuori dalla Rai. E sul collega (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervistato dal Corriere della sera, il conduttore parla della rinnovata libertà di cui gode ora che è fuori dalla Rai. E sul collega (Vanityfair)

Cent’anni della Rai, Fabio Fazio o Le Iene? La tv del 6 ottobre - 10 “Big Bang Theory”. 30 trasmetterà la serie “La rosa della vendetta”. Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive. 35 “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. 25 la serie “Desperate Housewives”; ... (Bergamonews)

Che tempo che fa, al via nuova stagione: ospiti Fabio Fazio domenica 6 ottobre - Il pezzo è il primo tassello del suo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé. Abbiamo scelto di dimenticarli. Una storia fra Israele e Gaza’, Tommaso Marini, campione mondiale ed europeo del fioretto maschile individuale e vincitore alle ... (Dailyshowmagazine)

Che tempo che fa, al via nuova stagione: ospiti Fabio Fazio domenica 6 ottobre - 30 sul Nove Al via la 22esima stagione di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In diretta dalle 19. ospiti della prima puntata di oggi, domenica 6 ottobre, sul Nove: Amadeus, Damiano David, Claudio Bisio, Monica Maggioni, Antonio Di Bella, Ferruccio de ... (Sbircialanotizia)