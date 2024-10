De Ponti evita una sconfitta immeritata (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiorenzuola-Imolese 1-1Fiorenzuola: Gilli, Nagy, Ronchi, Bran, Lori, Tringali, Trovade, Ghibaudo, Gavioli, Sette, Gozzerini. A disp. Cabrini, De Ponti, Binelli, De Simone, Valenti, Lauciello, Merkaj, Sementa, Oboe. All. Cammaroto.Imolese: Lopez, Ballanti, Dall'Osso, Ale, Agbugui, Brandi (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiorenzuola-Imolese 1-1Fiorenzuola: Gilli, Nagy, Ronchi, Bran, Lori, Tringali, Trovade, Ghibaudo, Gavioli, Sette, Gozzerini. A disp. Cabrini, De, Binelli, De Simone, Valenti, Lauciello, Merkaj, Sementa, Oboe. All. Cammaroto.Imolese: Lopez, Ballanti, Dall'Osso, Ale, Agbugui, Brandi (Ilpiacenza)

Ilpiacenza - De Ponti evita una sconfitta immeritata

Socialwashing: se lo conosci, lo eviti - La "S" di Esg talvolta maschera attività aziendali di cui non andare orgogliosi oppure per fare marketing furbetto. Su VITA magazine di ottobre, studiosi, imprenditori ed attivisti su come riconoscere ...(vita)

Il mancato daylighting fluviale della Genova contemporanea - Dopo l’amarcord dei Navigli dissotterrati, con cui vi ho tediato la scorsa settimana, non potevo trascurare un altro sogno nel cassetto, il daylighting della foce del Bisagno. Il prossimo lunedì cade ...(ilfattoquotidiano)

Cesena, la briglia sul fiume Savio che ha catturato i detriti - Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia pubblica foto di cellulari e la scritta "operativa" San Pietro in Vincoli, sai perché Mosè ha le corna? La particolare scelta di Michelangelo Cibi sani, i 5 ...(msn)