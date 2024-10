Dall’ospedale all’ambulatorio Il nuovo dottore di famiglia | Un altro rapporto coi pazienti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Martedì è stato il suo primo giorno di lavoro e già il numero di persone che lo stanno scegliendo come medico dista aumentando. Non solo legnanesi, ma anche cittadini di San Vittore e Rescaldina. Oscar Roncaglia, legnanese di 57 anni, riceve nell’ambulatorio di via Lampugnano 6. È il secondo medico di medicina generale che ha preso servizio in città in ottobre. Al pari del collega ex cardiochirurgo Luigi Vittonati, Roncaglia ha lasciato l’ospedale per dedicarsi alla medicina territoriale. "Per 25 anni ho lavorato in Multimedica: all’ospedale San Giuseppe di Milano e al Policlinico multispecialistico Irccs di Sesto San Giovanni. Mi sono occupato di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, di chirurgia generale, della tiroide e chirurgia d’urgenza, lavorando, per una scelta deliberata, anche per molti anni in Pronto soccorso. (Ilgiorno)