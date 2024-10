Dal friulano Fedriga ai pullman di Bandecchi

(Di domenica 6 ottobre 2024) PERUGIA – All’Umbriafiere c’è il pienone. Una sala con il maxi schermo aggiuntiva, schermi all’esterno per permettere ai sostenitori di Donatella Tesei di assistere alla delineazione dell’Umbria del prossimo futuro che la presidente uscente snocciola dal palco. Ad accoglierla, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, che traccia l’elogio della normalità. "Non è un’eroina, è un’amministratrice che lavora sodo, a testa bassa. Che non promette quello che non può realizzare. Lei, e su questo mi trova concorde, non è disposta a prendere in giro i cittadini". Ad ascoltare la candidata del centrodestra, ci sono i colleghi di giunta, gli amministratori umbri del suo schieramento, e i candidati. Non mancano l’europarlamentare Marco Squarta e il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco. (Lanazione)