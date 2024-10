"Così il Mossad vendette a Hezbollah i cercapersone-bomba": ecco il retroscena dell’incredibile attacco (Di domenica 6 ottobre 2024) «Hai ricevuto un messaggio criptato» . Questo testo in arabo è apparso contemporaneamente su migliaia di cercapersone dei membri di Hezbollah lo scorso 17 settembre. Ma il modello di teledrin «sicuro», ufficialmente di fabbricazione taiwanese, distribuito ai miliziani come alternativa ai cellulari ritenuti vulnerabili, obbligava, proprio per motivi di sicurezza, a premere due bottoni contemporaneamente (Di domenica 6 ottobre 2024) «Hai ricevuto un messaggio criptato» . Questo testo in arabo è apparso contemporaneamente su migliaia didei membri dilo scorso 17 settembre. Ma il modello di teledrin «sicuro», ufficialmente di fabbricazione taiwanese, distribuito ai miliziani come alternativa ai cellulari ritenuti vulnerabili, obbligava, proprio per motivi di sicurezza, a premere due bottoni contemporaneamente (Feedpress.me)

Feedpress.me - Così il Mossad vendette a Hezbollah i cercapersone-bomba | ecco il retroscena dell’incredibile attacco

