Come sta Thuram? Le condizioni dopo la botta alla caviglia (Di domenica 6 ottobre 2024) Come sta Thuram. Senza dubbio, Marcus Thuram è stato il protagonista della serata di ieri, con la tripletta che ha permesso all'Inter di battere il Torino per 3-2. Il numero 9 è poi uscito al 68' (Di domenica 6 ottobre 2024)sta. Senza dubbio, Marcusè stato il protagonista della serata di ieri, con la tripletta che ha permesso all'Inter di battere il Torino per 3-2. Il numero 9 è poi uscito al 68' (Ilnerazzurro)

Thuram: «Derby mai come le altre, stasera faremo bene!» - Serata di derby al Meazza, con Inter-Milan alle ore 20. 45. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... (Inter-news)

Juventus, Thuram e Weah in gruppo: recuperati per Empoli come Adzic - Buone notizie per la Juventus, che recupera altre due pedine nello scacchiere di Thiago Motta. Khephren Thuram e Timothy Weah sono tornati in... (Calciomercato)

Juve, come stanno Thuram e Weah? Le ultime - Sotto lo sguardo vigile dello staff bianconero, i due proseguiranno la preparazione dedicata e puntano ad essere reintegrati progressivamente con il gruppo squadra. Calcolando anche la possibile assenza di Nico Gonzalez, Motta potrebbe confermare Cambiaso avanzato nel tridente al fianco di ... (Seriea24)