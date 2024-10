Clamoroso Juventus pari col Cagliari! Douglas Luiz è un disastro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Incredibile pareggio dellain casa contro ilper 1-1. Niente sorpasso all’Inter.so– All’Allianz Stadium, lava a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle contro Genoa e Lipsia. I bianconeri, momentaneamente scavalcati dall’Inter in classifica, puntano a trionfare in casa contro il, che lunedì ha trovato la prima vittoria in campionato contro il Parma al Tardini. L’avvio è al piccolo trotto, ma la partita si sblocca al dodicesimo minuto: Gatti va di testa su angolo e tocco con le dita di Luperto. Inizialmente Marinelli non assegna il rigore, ma viene richiamato al Var e dopo qualche secondo cambia idea. Rigore molto discutibile. Dal dischetto non sbaglia Vlahovic. Al quindicesimo, occasione per Koopmeiners che spara in curva da ottima posizione. (Inter-news)