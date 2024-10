Che tempo che fa al via nuova stagione | ospiti Fabio Fazio domenica 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via la 22esimadi ‘Cheche fa’ dicon Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.della prima puntata di oggi,, sul Nove: Amadeus, Damiano David, Claudio Bisio, Monica Maggioni, Antonio Di Bella, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Michele Serra, Sami Al-Ajrami, Davide Lerner, Roberto Burioni, Tommaso Marini, Cristiano Malgioglio. In diretta dalle 19.30 sul Nove, e in streaming su discovery+, lo spazio ‘Cheche farà’, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle 20 l’inizio di ‘CheChe Fa’ con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con ‘Il Tavolo’, tra conversazioni informali con gli, gag comiche e improvvisazioni. In studio ci saranno Amadeus, in onda sul Nove dal lunedì al sabato alle 20.