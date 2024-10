“C’è Renato Zero”. MotoGp, chi sventola la bandiera a scacchi nel Gp del Giappone? L’allucinazione di Guido Meda (Di domenica 6 ottobre 2024) Cosa ci fa Renato Zero in Giappone a sventolare la bandiera a scacchi sul traguardo del circuito di Motegi al termine della gara di MotoGp vinta da Pecco Bagnaia? Ancora assonato, visto il fuso orario, qualche appassionato se lo deve essere chiesto guardando le immagini di Sky e ascoltando la telecronaca di Guido Meda. Conclusa la gara infatti, con Bagnaia, Martin e Marquez a comporre il podio, la regia ha staccato sulla bandiera scacchi: “Renato Zero?”, ha commentato la voce storica della MotoGp in Italia. Meda è stato praticamente colto da una allucinazione. E poi ha aggiunto: “Ah no, no. Credo sia un influencer. Da dietro aveva quel nero corvino“. A sventolare la bandiera a scacchi c’era in realtà Yuta Jinguji, una star del JPop, la musica commerciale Giapponese. (Di domenica 6 ottobre 2024) Cosa ci fainre lasul traguardo del circuito di Motegi al termine della gara divinta da Pecco Bagnaia? Ancora assonato, visto il fuso orario, qualche appassionato se lo deve essere chiesto guardando le immagini di Sky e ascoltando la telecronaca di. Conclusa la gara infatti, con Bagnaia, Martin e Marquez a comporre il podio, la regia ha staccato sulla: “?”, ha commentato la voce storica dellain Italia.è stato praticamente colto da una allucinazione. E poi ha aggiunto: “Ah no, no. Credo sia un influencer. Da dietro aveva quel nero corvino“. Are lac’era in realtà Yuta Jinguji, una star del JPop, la musica commercialese. (Ilfattoquotidiano)

Renato Zero: una vita sul palcoscenico tra arte, ribellione e leggenda - . Fautore della propria rivoluzione culturale, in un’epoca in cui il nostro paese era ancora profondamente cattolico e conservatore, il cantautore romano ha sfidato pregiudizi e abbattuto barriere, fondendo musica, istrionismo teatrale e una certa baldanzosità, uno stile unico e inimitabile ... (Lifeandpeople)

Simone Annicchiarico diventa Renato Zero e riceve i complimenti di Panariello (iconico imitatore del cantante) - Simone Annicchiarico si è cimentato in un'esibizione ottima di Renato Zero. Ecco il video della performance dal vivo L'articolo Simone Annicchiarico diventa Renato Zero e riceve i complimenti di Panariello (iconico imitatore del cantante) proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Tra le imitazioni ci sono Lady Gaga, Miley Cyrus, Enzo Iannacci e Renato Zero. In qualità di giurati arrivano Enrico Brignano e Pupo - Le tre performance più gradite otterranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. . Il figlio di Walter Chiari (Simone Annicchiarico) si confronterà con Renato Zero, Carmen Di Pietro con Paola o Chiara (con chi farà coppia?), Roberto Ciufoli omaggerà Enzo Iannacci, Thomas Bocchimpani sarà John Travolta, ... (Iodonna)