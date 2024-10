Caos Inter: l’inquietante business degli ultras tra calcio e criminalità (Di domenica 6 ottobre 2024) L'inchiesta "Doppia Curva", legata alle tifoserie ultras di Inter e Milan, diventa sempre più intricata, svelando cose sempre più allarmanti (Di domenica 6 ottobre 2024) L'inchiesta "Doppia Curva", legata alle tifoseriedie Milan, diventa sempre più intricata, svelando cose sempre più allarmanti (Pianetamilan.it)

Pianetamilan.it - Caos Inter: l’inquietante business degli ultras tra calcio e criminalità

Biglietti, gadget, birre, merchandising: le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord - Dall’inchiesta della procura emergerebbero infatti i tentativi delle due curve di coalizzarsi per ottenere il controllo dei bar interni al Meazza. L’unico motivo di dissidio tra i capi ultras sembra essere il prezzo di vendita dei Biglietti: «Hai venduto il primo anello rosso a 230 euro? Io ho ... (Open.online)

Inchiesta ultras, la chat intercettata: “Io peggio di un pitbull anche con Milano Cortina 2026” - Le indagini attorno all’Inchiesta sui vertici delle curve Nord e Sud di San Siro continua, con nuovi dettagli che continuano ad emergere. L’imprenditore che gestiva i parcheggi, Gherardo Zaccagni, al momento ai domiciliari, aveva mandato un messaggio vocale – risalente a gennaio 2021 – a Giuseppe ... (Sportface.it)

Boban punge Inter e Milan sull’inchiesta ultras: “Situazioni strane ma si sa da sempre: è preoccupante” - Zvonomir Boban ha spiegato il proprio punto di vista su quanto sta accadendo attorno a Milan e Inter dopo l'inchiesta sugli ultrà e il possibile coinvolgimento dei club: "Non giudico ma si sa com,e stanno le cose e gli Interessi che girano. Per i club non è facile"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio, la prima partita al Meazza dopo gli arresti degli ultrà di inter e Milan - “L’alba di una nuova era”, il titolo del comunicato del tifo organizzato nerazzurro. Nelle carte dell’inchiesta le mire speculative su ticket e parcheggi, anche sugli stadi di Roma, Torino e le Olimpi ...(rainews.it)

Bufera ultrà-inter: “Agevolazione mafiosa” - Conclusi gli interrogatori dei diciannove arrestati per la maxi inchiesta sulla Curva Nord dell'inter, un’ammissione conferma i sospetti ...(interlive.it)

Inchiesta ultras: ecco cosa rischiano Milan ed inter secondo l’esperto - L’avvocato Paco D’Onofrio ha provato a chiarire cosa può succedere alle due società meneghine nell’ambito dell’inchiesta sulle curve. Cronache di Spogliatoio ha intervistato Paco D’Onofrio che ha parl ...(calcioblog.it)