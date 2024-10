Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ex tennista racconta il suo 'misterioso' ritiro "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il 'misterioso' addio al tennis. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, (Di domenica 6 ottobre 2024) L'exta racconta il suo 'misterioso' ritiro "Mi ero stancata di questa vita, non"., 32 anni, aracconta il 'misterioso' addio al. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, (Sbircialanotizia)

La verità di Camila Giorgi: “Già da anni volevo abbandonare il tennis. Non sono sparita” - Non siamo scappati per motivi fiscali. I problemi con il fisco? La mia famiglia non era consapevole di questa situazione, sono creati da persone esterne che mi gestivano e lo facevano come mestiere. Non scappo mai, solo che non parlo mai. Mi hanno sempre chiamato l’enigmatica del resto”. sono ... (Sportface)

Camila Giorgi a Verissimo: «Nessuna fuga per il fisco, mio padre è una vittima. Ora sono fidanzata e felice» - «La mia non è stata una fuga, vengo sempre in Italia». Camila Giorgi racconta la sua verità a Verissimo. Il suo ritiro dal tennis è stato scoperto proprio quando ...(ilmessaggero)