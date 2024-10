Bruno Vespa abbandona la celebrazione Rai al Palazzo dei congressi: «Mai nominata Porta a porta» (Di domenica 6 ottobre 2024) Bruno Vespa ha lasciato la celebrazione della Rai per i 100 anni della radio e i 70 della televisione tenutasi al Palazzo dei congressi nella serata del 5 ottobre. A renderlo noto è lo stesso giornalista, che si è detto «indignato per il trattamento riservato a porta a porta. Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela», ha spiegato il presentatore, «sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai all’attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte», ha aggiunto. (Di domenica 6 ottobre 2024)ha lasciato ladella Rai per i 100 anni della radio e i 70 della televisione tenutasi aldeinella serata del 5 ottobre. A renderlo noto è lo stesso giornalista, che si è detto «indignato per il trattamento riservato a. Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela», ha spiegato il presentatore, «sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai all’attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte», ha aggiunto. (Lettera43)

