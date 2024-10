Biancorossi ultimi. Monza con la Roma per la svolta. Nesta: "Venderò cara la pelle» (Di domenica 6 ottobre 2024) Alessandro Nesta è quello di sempre: anche alla vigilia di una partita tanto delicata quanto importante, che può dire tutto o niente del futuro suo e del Monza. L’avversario è la Roma, dall’altra parte ci sarà Ivan Juric, insieme sono due ostacoli fin qui insuperabili nel biennio di Serie A dei brianzoli. Ma spesso è nelle difficoltà che viene fuori quello che non ti aspetti, lo spirito che porta all’impresa che ti può cambiare la stagione: "Il ritiro è frutto di una decisione condivisa, ed è un qualcosa che può servire Vedremo". Va da sé che in questi momenti ancora di più la sentenza del giudice supremo del calcio, il campo, avrà un ruolo decisivo. Difficile, invece, stabilire alla vigilia se quella contro la Roma sarà la classica ultima occasione da dentro o fuori: "Galliani ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo", rivela l’allenatore monzese. (Di domenica 6 ottobre 2024) Alessandroè quello di sempre: anche alla vigilia di una partita tanto delicata quanto importante, che può dire tutto o niente del futuro suo e del. L’avversario è la, dall’altra parte ci sarà Ivan Juric, insieme sono due ostacoli fin qui insuperabili nel biennio di Serie A dei brianzoli. Ma spesso è nelle difficoltà che viene fuori quello che non ti aspetti, lo spirito che porta all’impresa che ti può cambiare la stagione: "Il ritiro è frutto di una decisione condivisa, ed è un qualcosa che può servire Vedremo". Va da sé che in questi momenti ancora di più la sentenza del giudice supremo del calcio, il campo, avrà un ruolo decisivo. Difficile, invece, stabilire alla vigilia se quella contro lasarà la classica ultima occasione da dentro o fuori: "Galliani ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo", rivela l’allenatore monzese. (Sport.quotidiano)

Monza-Roma (domenica 06 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - Per Nesta la sfida sulla panchina del Monza contro la Roma è una sorte di derby, reminiscenza di un passato da capitano della Lazio che si incrocia con un presente nel quale i brianzoli hanno bisogno di punti per allontanarsi dal fondo della classifica in un campionato nel quale sono ancora alla ... (Infobetting)

Monza-Roma come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 - streaming E TV – La partita Monza-Roma della Serie A 2024/2025 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Calcio (Canale 202), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 251). Match decisivo per entrambi gli allenatori, che non possono sbagliare, ... (Sportface)

Ivan Juric a Monza cerca quota 300: Roma a caccia di una vittoria per dimenticare l’Elfsborg - L’esonero dell’ex centrocampista è stato accolto male dallo spogliatoio, dai tifosi, dall’opinione pubblica e ha accentuato la frattura tra il pubblico e i Friedkin. Ecco perché la sfida esterna all’U-Power Stadium contro il Monza (ore 18) sarà in un senso o nell’altro uno snodo importante prima di ... (Sportface)