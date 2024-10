Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una donna di 72 anni, Letizia Girolami, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il cadavere aveva la testa fracassata. Si indaga per omicidio e i carabinieri stanno conducendo le ricerche per risalire all'autore del L'articolo Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi 72 anni, Letizia Girolami, psicoterapeuta, è statain unvicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di. Il cadavere aveva la testa fracassata. Sipere i carabinieri stanno conducendo le ricerche per risalire all'autore del L'articoloin un: siperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio - La vittima, Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, presentava una ferita alla testa. . Residente in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo, era scomparsa da ieri. La notte scorsa, in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Le indagini ... (Tg24.sky)

Arezzo: donna trovata morta in un campo con ferite alle testa. S’indaga per omicidio - Mistero ad Arezzo. Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta la notte scorsa, 6 ottobre 2024, in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano de ...(firenzepost)

Letizia Girolami morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della ...(leggo)