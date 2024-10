Amadeus da Fazio | Ascolti? Sapevo che sarebbe andata così è un percorso nuovo

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La mia è una conlezza. Noi facciamo televisione, glisono importanti. Ma la conlezza è che quando tu inizi ioche. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano un po’ di centinaia di puntate e quando si inizia unè come fare un viaggio, in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di far sapere alle persone che sono qua”.ospite di Fabionella prima puntata di Che tempo che fa sul Nove. “Le persone vanno abituate, non si abituano in due settimane, magari ce ne vogliono dieci Io non sono sorpreso, in conferenza l’avevo detto che speravo di ripartire dal 3% ed è la verità, ma non perché volessi fare il modesto ma perché fondamentalmente è”, ha aggiunto. (Dailyshowmagazine.com)