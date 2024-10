Addio a Sammy Basso, l’uomo che ha speso la propria vita per far conoscere la progeria (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento a 28 anni Sammy Basso. Era affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce. A dare l’annuncio è stata l’Associazione Italiana progeria Sammy Basso, di cui era testimone dall’età di dieci anni. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa”, si legge sui social dell’associazione. Basso sarebbe stato colto da un malore in un ristorante. Nato nel 1995 a Schio (Vicenza), è diventato uno dei volti più noti della progeria di Hutchinson-Gilford, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce nelle persone che ne sono colpite. A Sammy Basso la progeria fu diagnosticata quando aveva appena 2 anni. Fin da giovane, ha affrontato la sua condizione con coraggio e determinazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento a 28 anni. Era affetto da, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce. A dare l’annuncio è stata l’Associazione Italiana, di cui era testimone dall’età di dieci anni. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questameravigliosa”, si legge sui social dell’associazione.sarebbe stato colto da un malore in un ristorante. Nato nel 1995 a Schio (Vicenza), è diventato uno dei volti più noti delladi Hutchinson-Gilford, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce nelle persone che ne sono colpite. Alafu diagnosticata quando aveva appena 2 anni. Fin da giovane, ha affrontato la sua condizione con coraggio e determinazione. (Velvetmag)

