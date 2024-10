WWE | La Bloodline mantiene i titoli di coppia in un caotico Triple Threat Ladder Match a SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’episodio di WWEdel 4 ottobre, ha offerto un emozionante main event che ha tenuto i fan col fiato sospeso. A solo una notte di distanza da WWE Bad Blood, idiWWE sono stati messi in palio in un brutale, con Tama Tonga e Tonga Loa dellache difendevano i lorocontro i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) e The Street Profits (Montez Ford e Angelo Dawkins). Ilha chiuso la serata in grande stile, con ogni team che ha regalato attimi di puro spettacolo. Dall’inizio alla fine, ilè stato ricco di acrobazie mozzafiato e sequenze intense che hanno tenuto il pubblico incollato all’azione. In un momento, una serie di tuffi ha lasciato tutti e sei gli uomini distesi a bordo ring, incapaci di ottenere il vantaggio. Whatever it takes for the win!#pic.twitter.