Variante della Tremezzina l’indagine è una nuova tegola sui lavori I sindaci chiedono garanzie

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Como) – Le richieste deidel lago di Como si sono fatte ancora più pressanti dopo la notizia dell’inchiestaProcura di Milano per corruzione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati, insieme ad altre sette persone, anche di due funzionari di Anas. Nel materiale al vaglio degli inquirenti ci sono diversi appalti su stradeLombardia e del Nord-Est, compresa laper la quale si parla di una tangente da 836mila euro. Ieri mattina all’incontro promosso dai primi cittadini del Lario a Ossuccio, per il tavolo di coordinamento sulla, non c’era nessun rappresentante di Anas che già l’altra sera aveva preferito affidare il suo pensiero a una nota stampa in cui esprimeva “piena fiducia nell’operatomagistratura”, assicurando “tutta la necessaria collaborazione alle autorità”.