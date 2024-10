Ucraina Russia avanza in Donbass ma sta per scattare la ‘trappola’ della pioggia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lanele si prepara all’assedio di Pokrovsk, nodo cruciale per l’. Le forze di Mosca continuano a progredire, la spinta iniziata la scorsa estate non si è esaurita. I soldati russi, però, presto dovranno fare i conti con un nuovo avversario. E’ in arrivo la Rasputitsa, la stagione delle piogge fra metà ottobre e i primi di novembre che a breve trasformerà le trincee in paludi e impedirà lo spostamento dei mezzi pesanti bloccando le operazioni al fronte. Gli ucraini hanno quasi terminato l’evacuazione dei civili da Pokrovsk, la cittàregione di Donetsk considerata come un hub strategicologistica militare di Kiev, snodo stradale e ferroviario, che è stata distrutta nei recenti raid delle forze russe.