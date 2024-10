Trianon Viviani tre pomeriggi nel regno incantato delle fiabe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Biancaneve”, “Il Lupo e i 7 Capretti”, e “La Principessa e il Drago” sono i prossimi titoli di “Esercizi di Fantasia”, la rassegna di teatro dedicata all’infanzia e alle famiglie che si tiene al. Da martedì 8 a giovedì 10 ottobre, in treconsecutivi, alle 17, il teatro pubblico di Napoli ospiterà tre spettacoli che, offrendo un viaggio attraversoclassiche e storie originali, promettono di stimolare l’immaginazione e la creatività dei bambini. Martedì 8 ottobre andrà in scena Biancaneve, tratto dai fratelli Grimm. Lo spettacolo, prodotto da Tieffeu, è scritto e interpretato da Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi. Attraverso il teatro di figura, questa rappresentazione valorizza la fiaba classica, ed è adatta a bambini dai tre anni in su. Seguirà, mercoledì 9 ottobre, Il Lupo e i 7 Capretti, sempre dai fratelli Grimm.