Sport italiano in lutto addio a un grande campione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lutto nel mondo del ciclismo, addio per sempre a Guido Carlesi detto "Coppino". Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 7 novembre. L'ex ciclista è deceduto il 2 ottobre, ma la notizia è stata diffusa dai familiari solo nelle ultime ore. Lutto nel mondo del ciclismo. Nato a San Sisto al Pino vicino Cascina nel 1936, per tutti gli amanti del ciclismo Guido Carlesi era conosciuto con il soprannome di "Coppino" per via di una certa somiglianza fisica e anche di stile con il grande Fausto Coppi.