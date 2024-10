Serie C Carpi col Pontedera errori vietati Serpini | Ora torniamo a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con l’arrivo oggi alle 15 delal ’Cabassi’ si apre un nuovo capitolo della stagione del, a caccia del successo nella prima sfida contro un rivale salvezza diretta. "Veniamo da una sconfitta – spiega mister Cristian– e non sono contento. Per questo ho alzato l’attenzione dei ragazzi su due aspetti: i regali nei due gol di Pescara che non si possono più ripetere, a volte la palla va calciata anche 60 metri avanti e serve maggiore personalità nelle scelte offensive di qualche giocatore. Per le prime 7 giornate la mia tabella era di 7 o 8 punti e forse ce ne mancano 2 fra Spal e Pescara, ora per le prossime 7 è molto ambiziosa: stare in gara non basta più, bisogna provare a". Ilappaiato ai biancorossi viene da 3 ko in 4 gare.