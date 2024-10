Sciopero 5 ottobre bus a Bologna Imola e Ferrara | ecco le corse a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), 52024 –di sabato 5: ai servizi bus Tper. Infatti, la segreteria regionale Emilia-Romagna del sindacato OR.S.A. ha comunicato l’adesione allonazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale proclamato dalla Segreteria nazionale Autoferro-TPL del sindacato OR.S.A. per sabato 5. Le fasce orarie adunque le modalità previste per servizi di bus e corriere di Tper: per il “personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di(bus e corriere) lodi 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti".