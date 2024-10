Running Man | Paramount fissa la data di uscita del remake con Glen Powell

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha annunciato ladideldiMan cone ha modificato ladidi altri titoli come I Puffi e il reboot di Naked Gun. Dopo aver conquistato quest'anno i cuori dei fan delle commedie romantiche e degli appassionati dei sicari,ha finalmente il suo prossimo ruolo importante per il 2025.sarà il protagonista deldi TheMan del regista Edgar Wright, che verrà distribuito dallail 21 novembre 2025, come ha annunciato venerdì la società . L'attore riprenderà il ruolo interpretato da Arnold Schwarzenegger nel film d'azione del 1987, tratto dal romanzo di Stephen King. Il film si svolge in un futuro distopico in cui uno show televisivo segue dei "corridori" criminali che scappano da assassini professionisti. Interstellar: